Суд вынес приговор организатору азартных игр в уральской колонии

На Среднем Урале суд вынес приговор за организацию и проведение азартных игр на территории колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Евгений Чужов. С 2021 года он находится в колонии по приговору Верхнепышминского городского суда. Как показало расследование, в начале 2023 года Чужов решил проводить азартные игры в режимном учреждении, где отбывает наказание.

Мужчина подыскал помещение на территории колонии, изготовил игральные карты и фишки, а также определил размер максимально возможного проигрыша для игроков. Сами карточные игры проводились по ночам с января 2023 по август 2024 года. Их организатор вел расчеты с победившими игроками, а оставшуюся от проигравших сумму оставлял себе.

За это Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Евгению Чужову 1 год и 1 месяц лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.