Россияне назвали учителей в числе самых непрестижных профессий

Как власти ни повышают престиж профессии учителя, а в глазах россиян она остается одной из самых непрестижных. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

В сентябре 2025 года был проведен опрос на тему того, какие профессии считать самыми престижными сегодня. С большим отрывом победили программисты, их назвал 21% опрошенных. Этот результат еще больше, чем два года назад (18%). Далее идут врачи (9%) и военнослужащие (8%). Учителя оказались в самом низу списка, их упомянули лишь 2%, хотя в 2023 году было 4%.

Эти ответы в отношении учителей неудивительны, так как их положение по сравнению с другими профессиями только ухудшается, а их труд оплачивается как труд работников самых низкоквалифицированных профессий. Оклад учителей в подавляющем большинстве регионов ниже МРОТ. Им платят на уровне дворников, заявлял лидер СРЗП Сергей Миронов.

Обычно на одну ставку выходит порядка 30 тыс. рублей. Член-корреспондент РАН, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев говорит, что это позор для страны, которая не может обеспечить достойную зарплату для тех, кто обучает молодое поколение. При этом власти не устают повторять, что они все время повышают престиж профессии учителя. Видимо, такое "повышение" россияне не замечают.

Эксперты в один голос говорят, что для действительного повышения престижа педагогов, улучшения состояния массовой школы и повышения качества обучения школьников с учителей необходимо снять огромную нагрузку, которую они вынуждены взваливать на себя из-за нищенской зарплаты на одну ставку. Однако власти вопрос зарплат учителей не поднимают.