Российские школы получили регламенты на случай беспилотных атак

Минпросвещения России распространило в образовательных учреждениях регламенты по действиям в случае атаки беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на замминистра Александра Бугаева. По словам чиновника, дважды в год ведомство проводит всероссийские тренировки, в ходе которых отрабатываются действия учеников и педагогов в случае объявления тревоги.

На прошлой неделе беспилотники атаковали санаторий "Форос" в Крыму, пострадала местная школа – начался пожар. Ранения получил охранник, детей в выходной день в помещении школы не было.