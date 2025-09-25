Челябинские предприятия ТМК выполнили заказ для строительства ТЭС на Крайнем Севере

Предприятия Трубной металлургической компании (ТМК) из Челябинской области выполнили заказ для строящейся тепловой электрической станции (ТЭС) в Республике Саха (Якутия).

Как сообщает пресс-служба ТМК, речь идёт о партии труб и соединительных деталях трубопроводов общим объёмом около 3 тыс. тонн. Из данных деталей планируют построить систему из циркуляционных водоводов, которые подводят и отводят охлаждающую воду к конденсаторам турбин, гидроохладителям, основному теплообменному оборудованию на ТЭС. Необычность заказа заключалось в том, что детали нужно было изготовить нетиповых диаметров — от 1 620 мм до 3 500 мм.

По словам управляющего директора магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК Евгения Губанова, трубы и соединительные детали будут эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях, в компании гордятся вкладом в обеспечение теплом и светом удалённых северных территорий страны.

Начать эксплуатировать новую ТЭС в планах в 2028 году.