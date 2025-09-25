В Югре судебные приставы депортировали 244 нелегальных мигранта

В Югре судебные приставы депортировали 244 нелегальных мигранта. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала властей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

На территории автономного округа судебные приставы провели операцию по административному выдворению иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ. По состоянию на сентябрь этого года это 244 человека. Все задержанные прибыли в Россию с целью заработка, но находились в стране без законных оснований.

Нарушителей признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). По решению суда каждый из них был принудительно возвращен на родину. До депортации иностранцы находились в центрах временного содержания. Судебные приставы оформили все необходимые документы и сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся еще 77 человек, ожидающих вступления в силу постановлений о выдворении.