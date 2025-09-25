Половина американцев обеспокоена внедрением ИИ

Американцы намного больше обеспокоены, чем воодушевлены, расширением использования ИИ в повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Хотя большинство готово позволить ИИ выполнение повседневных задач, люди хотят больше контролировать ИИ и знать, как он работает и принимает решения. 53% считают, что ИИ ухудшит способность к критическому мышлению, наоборот считают лишь 16%. Примечательно, что молодежь это понимает в большей мере (61%).

С тем, что ИИ ослабит связи между людьми и ухудшит их способность к отношениям, согласны 50%. Противоположной точки зрения придерживаются только 5%. Даже в таком чисто практическом вопросе, как решение проблем, на улучшение с помощью ИИ надеются только 29%, а 38% считают, что ИИ ухудшит положение.

Обеспокоены внедрением ИИ 50%, воодушевлены лишь 10%. За четыре последних года результаты заметно изменились. В 2021 году обеспокоенных было 37%, а воодушевленных - 18%.

Более половины американцев (57%) оценивают социальные риски, связанные с ИИ, как высокие, потому что ИИ ослабляет и разрушает человеческие связи.

Характерно, что около 60% опрошенных хотели бы больше контролировать использование ИИ. А 76% считают необходимым указывать, что фотографии, видео и текст были созданы ИИ. Более 50% не уверены в том, что они смогут это сделать самостоятельно.

Более двух третей американцев считают, что ИИ не должен вмешиваться в отношения между людьми или в вопросы религии.

Специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов говорит, что ИИ формирует у людей такое качество, как невзыскательность - готовность принять все, что дает ИИ, даже если это низкого качества, как бывает чаще всего. Это ведет к деградации людей.