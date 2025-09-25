СМИ: В России, возможно, зафиксирован первый случай столкновения пассажирского самолета с дроном

В России, возможно, зафиксирован первый случай столкновения пассажирского самолета с дроном. Инцидент произошел еще в августе. Тогда у Ан-26 после посадки нашли повреждения, хотя экипаж в ходе полета момент контакта не заметил. В Росавиации не исключили, что причиной могло стать столкновение с беспилотником, передает РБК. Впрочем, не исключается и версия столкновения с птицей.

Если речь идет о беспилотнике, то определить его оператора уже невозможно. Эксперты отмечают, что полеты БПЛА в зоне аэропортов запрещены, но, с другой стороны, беспилотник вряд ли мог подняться на высоту около 6 тыс. метров, где проходит основная часть перелета.

В Росавиации отказались от комментариев.