Мошенники от имени тюменских властей вымогают у предпринимателей деньги

В Тюменской области злоумышленники устроили массовый обзвон предпринимателей, чтобы похитить деньги, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе выявлена мошенническая схема, по которой у бизнесменов от имени якобы представителей власти вымогают деньги.

Злоумышленники, представляясь руководителями региональных органов власти, связываются с предпринимателями и требуют перечислить деньги на важные цели, в том числе на гуманитарные миссии. На самом деле счета, на которые требуют направить средства, - мошеннические.