"Надо набраться терпения": власти Крыма заявили о дефиците бензина

Власти Крыма признали проблему с поставками топлива на полуостров, причиной называют "снижение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России".

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сделал заявление: "Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92".

По словам Аксенова, с дизельным топливом проблем на полуострове нет. Он попросил жителей Крыма и туристов "набраться терпения".

Ранее сообщалось об атаках украинских беспилотников на российские НПЗ. Появлялись сообщения из разных регионов об отсутствии на АЗС тех или иных видов топлива.