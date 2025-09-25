Тюменские аграрии продолжают бить рекорды урожайности

Тюменские аграрии продолжают бить рекорды урожайности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Предприятие "Согласие" на одном из своих полей в Заводоуковском муниципальном округе получило рекордный урожай пшеницы — 78,3 центнера с гектара.

"На этом поле в 342 гектара пшеница сорта "Сансет" дала отличный показатель урожайности. У нас в этом году достаточно хороший урожай на всех полях с пшеницей — 54,6 центнеров с гектара. Поля с рекордами есть и на ячмене. С поля 90 гектар мы намолотили ячменя сорта "Исмена" 77 центнеров с гектара", - заявил руководитель организации Павел Подойников.

"Предприятие показало отличный пример того, как современные технологии и знания помогают достигать высоких результатов в сельском хозяйстве. Это просто невиданные цифры для нашего климата. Большой труд, профессионализм и работа целой команды: селекционеров, агрономов и всех специалистов, которые занимаются урожаем от посева до сбора хлебов", - подчеркнула глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Уборочная кампания в регионе продолжается. По данным департамента АПК Тюменской области на 25 сентября, обмолочено 417 300 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Собрано 1 256 500 тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара.