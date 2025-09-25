Свердловчанина будут судить за экстремизм - негативные посты про бойцов СВО

В Кушве будут судить местного жителя за призывы к насилию в Telegram-каналах. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый с апреля по декабрь 2024 года писал радикальные комментарии к разным публикация в мессенджере, в которых призывал к насилию и экстремистским действиям в отношении всех русских и участников специальной военной операции.

Материалы уголовного дела в отношении Сергея К. уже поступили в Кушвинский городской суд.

Его обвиняют по ч.2 ст.280 УК РФ, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.