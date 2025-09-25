Парламент Киргизии самораспустился

Депутаты парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии приняли решение о досрочном самороспуске.

Сообщается, что инициаторами постановления о самороспуске стали 32 депутата.

"Разница между двумя важными политическими событиями - президентскими и парламентскими выборами составляет короткий промежуток времени, поэтому в целях укрепления политической системы и стабильности в стране, инициативная группа предлагает парламенту добровольно сложить полномочия", - прокомментировал причину самороспуска один из авторов инициативы, депутат Улан Примов.

По итогам голосования 84 депутата поддержали предложение инициативной группы о самороспуске VII созыва Жогорку Кенеша.