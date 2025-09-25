Власти предлагают разрешить заселение в гостиницы с помощью мессенджера Max

Власти придумали, куда еще можно "прикрутить" мессенджер Max, который до сих пор не объявлял о выходе из стадии бета-тестирования. По мнению Минэкономразвития, граждане могли бы использовать Max при заселении в гостиницы. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Если документ будет подписан, регистрироваться по месту жительства или пребывания по данным из Max можно будет в гостиницах, санаториях, домах отдыха, в местах лишения свободы и др., передает "Коммерсант".

По данным исследования холдинга Group4Media на основе данных Mediascope, мессенджер Max в августе этого года имел охват 32,2 млн пользователей. Для сравнения – у WhatsApp*, несмотря на блокировку функции звонков, аудитория в тот же период составила более 97 млн (в России).

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ