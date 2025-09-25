Главный врач Екатеринбургской епархии выступил против запрета абортов

Запрет абортов может привести к подпольным операциям и развитию "черного рынка". Такого мнения придерживается глава Медицинского отдела Екатеринбургской епархии, врач-уролог Михаил Попов.

По его словам, страна уже имеет подобный негативный опыт, а потому запрет не возымеет нужного результата.



"Запрещать всегда опасно. У нас был такой опыт в начале прошлого века, это отразилось на росте криминальных абортов с соответствующими последствиями для здоровья женщин. С другой стороны, когда в начале 60-х годов они были снова разрешены легально, это вызвало, наоборот, бум абортивных технологий", - отметил Попов в эфире программы "Акцент" на ОТВ.



В противовес иерей предлагает запретить пропаганду абортов, а также ввести требование для врачей - не проводить операцию после первой же консультации. По его словам, правильным решением будет дать некое "время тишины" для потенциальной матери, а не проводить операцию в день обращения, поскольку зачастую, как считает Попов, женщина идет на аборт не из-за безденежья, а из-за "модели поведения, устоявшейся в обществе".



"Есть исследование последних 20 лет, социальный фактор – это не более 40%. До 60% – это некая модель принятия решения женщинами о том, что беременность ей не нужна. При том, что и социальные, и семейные факторы у нее вполне благополучны", – добавил иерей.