Генпрокуратура требует с экс-главы петербургского "Метростроя" вернуть "приватизированный" спорткомплекс

Генпрокуратура России требует национализировать спортивный комплекс, который, как считают в надзорном ведомстве, был построен на деньги петербургского "Метростроя" (который сейчас банкротится) и в результате махинаций оказался в руках частного юрлица, передает "Коммерсант".

Ответчиком по иску выступают Вадим и Николай Александровы. Вадим Александров с 1998 по 2017 гг. был руководителем "Метростроя", а его сын – акционером и заместителем генерального директора. "Метрострой" до 2021 года был единственной организацией, которая проводила в городе ремонт и строительство метро.

Спортивный клуб с нарушением антикоррупционного законодательства, как считает ГП, был построен на участке "Метростроя" в 2011 году. Истец считает, что не было никакой необходимости в строительстве этого объекта на деньги организации (да и денег на эти цели тоже не было). На строительство объекта было потрачено 1,3 млрд руб. из бюджета. Затем объект был переведен в собственность застройщика, который, впрочем, никакой хоздеятельности не вел и даже в строительстве не участвовал – строил тоже "Метрострой".