В Белореченске беспилотник упал рядом с предприятием, проводится эвакуация

В Белореченске беспилотник упал в районе одного из крупных городских предприятий, начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Сообщается, что БПЛА был сбит ночью, его обломки упали, вероятно, на территории предприятия, название которого не называется. Около 140 человек из числа сотрудников предприятия были эвакуированы в "защитное сооружение".

"В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 кв. м, его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - сообщили в штабе.

В Минобороны России сообщили, что с 23 часов 24 сентября по 7 часов 25 сентября дежурные средства ПВО уничтожили или перехватили 45 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.