На Среднем Урале похитительницу 7-летней девочки отправили в психбольницу

Жительницу Асбеста, похитившую 7-летнюю девочку с детской площадки в июне этого года, отправят на принудительное лечение. Такое решение принял Асбестовский городской суд, признавший женщину виновной по п. "д" ч.2 ст.126 УК РФ "Похищение несовершеннолетней".

Напомним, девочка 2019 года рождения исчезла вечером 7 июня, когда гуляла на детской площадке. В СКР возбудили уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего", и вскоре ребенка удалось найти.



Как выяснилось, когда девочка гуляла на улице, к ней подошла женщина и предложила покататься на роликовых коньках, на что ребенок согласился. После катания женщина купила девочке мороженое, а затем они на автобусе уехали домой к подозреваемой. Там ребенок находился некоторое время. По предварительным данным, насилия к нему не применялось.

Похитительницей оказалась официально не трудоустроенная и ранее не судимая женщина 1985 года рождения, которая состоит на соответствующем учете.

"Суд вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба судов Свердловской области.