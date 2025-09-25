ВС РФ близки к освобождению Кировска под Красным Лиманом

Российские войска близки к освобождению важного пгт Кировск (укр. Заречное) на севере ДНР, в нескольких километрах к северо-востоку от Красного Лимана. Об этом накануне сообщило Минобороны РФ.

Как сообщает военкор Евгений Поддубный, ранее ВСУ стянули под Кировск большие силы в количестве трех бригад. Было задействовано до 19 батальонов. Они превратили дома в хорошо укрепленные опорные пункты. С целью замедлить продвижение наших штурмовиков бандеровцы применяли инженерные заграждения и сплошное минирование местности. Вдоль реки Жеребец, протекающей с востока от Кировска, были оборудованы оборонительные линии, да и сама река являлась естественной водной преградой. Но российская армия форсировала реку, к чему боевики явно не были готовы.

"Украинцы думали, что [Кировск] прикрыт надежно. Но полководцы группировки "Запад" посчитали иначе и ворвались в Кировск именно с восточной стороны, с ходу форсировав реку. Пехоте удалось добиться эффекта неожиданности и вклиниться вглубь оборонительных порядков ВСУ. Противник дрогнул и отступил. В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков гарнизона из 63-й мехбригады", - пишет военкор Александр Коц.

Отмечается, что контроль над Кировском позволяет российским войскам создать плацдарм для дальнейшего наступления на Красный Лиман. А от того около 20 километров до Славянска, причем значительная часть маршрута – это лесные массивы, где можно передвигаться, гораздо меньше опасаясь вражеских дронов.

Кировск был освобожден Россией в мае 2022 года, но 1 октября того же года оставлен.