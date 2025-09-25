Финансирование авиастроения в бюджете на 2026 год может сократиться на треть

Пока авиационная отрасль просит увеличить финансирование текущих проектов, федеральное правительство готовится сократить объем выделяемых на госпрограмму по авиастроению средств. Так, в 2026 году на госпрограмму могут выделить на 33% меньше денег, чем планировалось, пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные пояснительной записки к федеральному бюджету на следующий год.

На 2026 год на программу "Развитие авиационной промышленности" заложено только 43,4 млрд руб. На плановый период до 2028 года также предполагается сокращение финансирования (в сравнении с бюджетным прогнозом).

При этом 2026-й год должен стать решающим для текущих авиапроектов: власти ожидают, что начнется серийное производство самолетов МС-21 и импортозамещенного "Суперджета" (но пока оба они не прошли сертификацию, так что говорить о твердых сроках начала производства преждевременно). Подготовку к запуску в серию ждут и от самолета для малой авиации "Байкал", но тут шансы на реализацию в срок или чуть раньше еще меньше.