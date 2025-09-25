Лидер "Грузинской мечты" призвал марионетку Зеленского "промыть рот"

Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи ООН раскритиковал Грузию за будто бы происходящее там ущемление прав людей.

"Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются. Грузия зависит от России", – сказал киевский главарь.

Его слова вызвали резкое недовольство в Грузии. Лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия на слова не поскупился. Он назвал его "так назваемым политиком", видимо, намекая на истекшие полномочия.

"Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот и уже после этого говорит о нашей стране", – призвал Кирцхалия.

На днях грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в Грузии. В Тбилиси к этому готовы и не допустят такого сценария.

Своим заявлением в ООН Зеленский пытается создать информационный фон для раскачки ситуации в Грузии. Также он призвал "не упустить" Молдавию, где в воскресенье состоятся парламетские выборы и нельзя допустить поражения прозападных сил. Характерно, что Зеленский выступал на Генеральной Ассамблее ООН при практически пустом зале. Его почти никто не захотел слушать.