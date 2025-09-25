В Екатеринбурге из-за закрытия мотосезона на 5 часов перекроют движение у "Космоса"

В ближайшую субботу движение транспорта у киноконцертного театра "Космос" будет перекрыто сразу на 5 часов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, 27 сентября на площадке у ККТ пройдет мероприятие мотоклуба "Черные ножи", посвященное региональному закрытию мотосезона 2025 года. На время его проведения с 11:00 до 16:00 будет ограничено движение по улице Дзержинского, от Царской до Горького.

В программу войдет мотопробег, который стартует в 14:00 по следующему маршруту: киноконцертный театр "Космос" – улицы Царская – Дзержинского – Николая Никонова – Свердлова – Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Машинная – Луганская – Объездная дорога – Московская – Челюскинцев – Свердлова – Николая Никонова – Царская – Дзержинского.

Как добавили в мэрии, обеспечивать охрану порядка и безопасность движения транспорта и пешеходов будут сотрудники полиции города.