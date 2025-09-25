"Россети" займутся развитием образовательной среды для подготовки персонала высокоавтоматизированных подстанций

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный развитию компетенций персонала высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС). Участвовали руководители профильных блоков компаний Группы "Россети", представители вузов и поставщиков оборудования.

Было отмечено, что вопрос подготовки кадров для ВАПС является одним из ключевых для современной энергетики. Автоматизация меняет саму суть работы оперативного и ремонтного персонала: из оператора, непосредственно выполняющего действия, энергетик превращается в аналитика, который контролирует работу оборудования и принимает решения в нештатных ситуациях.

Кроме понимания принципов релейной защиты, не меняющихся на протяжении десятилетий, специалисты ВАПС должны обладать знаниями ИТ-технологий и основ кибербезопасности. Требуются также навыки конфигурирования интеллектуальных устройств, взаимодействия с "цифровыми двойниками" энергообъектов.

Поэтому приоритетной задачей является модернизация системы образования и профстандартов. Кроме того, необходимо расширение образовательной инфраструктуры сетевого комплекса, целенаправленное построение новой корпоративной культуры, ориентированной на непрерывную адаптацию к технологическим изменениям.

В этой связи "Россети" планируют создание специализированных образовательных программ и развитие полигонов ВАПС на базе собственных учебных центров.