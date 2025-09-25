Стало известно о новом типе кредитных каникул с октября

В России у самозанятых граждан появится возможность раз в пять лет оформить кредитные каникулы.

Мера затронет также малый и средний бизнес. Это произойдет с 1 октября 2025 года, сообщил председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, отсрочка может быть предоставлена на срок до полугода, именно в этот период приостанавливается исполнение обязательств по кредиту.

Такое право распространяется на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года. Депутат указал, что каникулы не ухудшат кредитную историю. Максимальный размер кредита будет устанавливать кабмин РФ.

Парламентарий отметил, что рассчитывать на кредитные каникулы не смогут те, кто проходит процедуру реорганизации или банкротства, если есть решение суда о мировом соглашении по взысканию задолженности, предъявлен исполнительный документ, требование к поручителю, а также, если есть взыскание на предмет залога, есть просрочка по кредиту более 30 дней или предъявлено требование кредитора, сообщает ТАСС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона об ипотечных каникулах сроком до полутора лет для семей, в которых родится второй или последующий ребенок.