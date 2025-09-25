Началась проверка после столкновения двух пассажирских самолетов в "Шереметьево"

Правоохранительные органы начали проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в аэропорту "Шереметьево".

Ее проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидента произошел с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург. Резервным бортом в пункт назначения были отправлены 84 пассажира.

Лайнер Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines на летном поле врезался в Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", которое должно было отправиться в Санкт-Петербург. Пострадавших нет. Airbus A330 врезался крылом в хвост другого воздушного судна, сообщают "Известия".