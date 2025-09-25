20-й пакет антироссийских санкций ЕС будет связаны с дальнейшим отключением банков от SWIFT

Европейский союз рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России до конца этого года.

В нем, несмотря на давление Вашингтона, не будет масштабных вторичных ограничений против Индии и Китая. В Евросоюзе не могут прийти к единому мнению по вопросу давления на торговых партнеров Москвы. По словам экспертов, конфискация замороженных российских активов также маловероятна из-за негативных последствий этого шага.

Санкции, скорее всего, будут связаны с дальнейшим отключением банков от SWIFT и ужесточением ограничений на поставки технологий двойного назначения. При этом пока не утвержден 19-й санкционный пакет. Кроме того, США не торопятся вводить свои новые рестрикции, несмотря на ужесточение риторики в адрес России, сообщают "Известия".

Ранее стало известно содержание 19-го пакета санкций, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает Евросоюзу (ЕС) ввести в отношении России.