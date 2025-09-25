Рубио на встрече с Лавровым призвал Москву работать над решением конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Переговоры продлились меньше часа. На встрече руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил о призыве президента США Дональда Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное урегулирование конфликта на Украине, сообщил Госдеп.

В российском МИД заявили, что стороны обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок.

Ранее Лавров заявил, что США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине.