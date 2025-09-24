Евгений Солнцев стал наставником финалиста кадровой программы «Герои Оренбуржья», Героя России Александра Виселкова

"Сегодня я стал наставником финалиста нашей региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья» Александра Виселкова", - сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Александр Виселков - кадровый военный, Герой России. На данный момент он находится на боевых полях Специальной военной операции.

Евгений Солнцев приветствовал сегодня бойца и, как он сказал, коллегу по видеосвязи.

"Нам предстоит долгое общение. Планирую поделиться с героем своим профессиональным опытом. Как только мужчина вернётся домой, приступим к очному обучению", - добавил губернатор Оренбуржья.

Глава региона сообщил, что у 32 финалистов программы уже стартовали учебные дни. За каждым участником обучения закреплён опытный наставник. Это заместители губернатора, министры, главы муниципалитетов Оренбуржья.

Для ветеранов СВО, которые успешно прошли отбор на программу, составлен специальный курс профессиональной переподготовки по теме государственного и муниципального управления. Также им предстоит пройти обучение в рамках нескольких очных модулей. Всего программа обучения рассчитана на год.

"Желаю удачи каждому ветерану-финалисту, уверен, все получат бесценный опыт и применят в своей дальнейшей работе!", - заявил Евгений Солнцев