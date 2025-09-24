24 Сентября 2025
Политика В России
Фото: пресс-служба правительства России

Правительство России одобрило проект бюджета на 2026 год

Правительство России одобрило проект бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года.

В заявлении кабинета министров сказано, что приоритетами бюджета будут: "выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом".

При этом в бюджете предусмотрено повышение налогов, например, НДС (с 20% до 22%) уже в 2026 году – это противоречит ряду наццелей (например, цель по вхождению в топ-20 мира по условиям ведения бизнеса).

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает представленный бюджет "сбалансированным".

Расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей (18,7% ВВП) в 2026 году, 46,1 трлн рублей (18,0% ВВП) в 2027 году, 49,4 трлн рублей (17,9% ВВП) в 2028 году.

Доходы федерального бюджета составят 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027-м и 45,9 трлн рублей в 2028 году.

Дефицит федерального бюджета определен в размере порядка 1,4% ВВП ежегодно: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году.

В ближайшее время бюджет будет внесен в Госдуму.

Теги: бюджет, правительство, минфин


