Минэк значительно ухудшил прогноз по росту экономики России

Министерство экономического развития России внезапно стало главным пессимистом во власти, обогнав в этом даже Центральный банк. В обновленном макроэкономическом прогнозе, на основе которого рассчитан бюджет России на 2026 год, вместо роста ВВП в 2,5% по итогам текущего года ожидается только 1%. Обычно пессимистично настроенный ЦБ и то дает прогноз 1-2% по году.

В два раза снижает свой прогноз по росту экономики Минэкономразвития и относительно 2026-го года – с 2,4% до 1,3%.

Также Минэк резко снижает прогноз роста спроса на товары и услуги.

Впрочем, эксперты и вовсе считают, что в пессимистическом варианте ВВП по году не вырастет и на 1%, а кое-кто говорит уже и об "отрицательном росте".