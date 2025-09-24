Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал о формате, в котором проводится инаугурация избранного главы региона

Глава парламента Кубани в своем телеграмм-канале отметил, что жители Краснодарского края в очередной раз доказали свою гражданскую позицию, проявили высокую активность в ходе прошедшего голосования. Так, в выборах приняли участие более 3 миллионов человек, что составляет 68,67%.

«Вместе с тем, не менее значимое событие еще впереди – официальное вступление в должность вновь избранного главы региона, или иначе – инаугурация. Согласно Уставу Краснодарского края и установленной в соответствии с ним процедурой церемония проходит в рамках сессии краевого парламента", - напомнил Юрий Бурлачко.

Церемония вступления в должность Губернатора Краснодарского края проводится в присутствии судей краевого и арбитражного судов, полномочного представителя Президента России, депутатов Государственной Думы, прокурора Краснодарского края, руководителей представительных и исполнительных органов местного самоуправления, членов крайизбиркома, духовенства, представителей средств массовой информации, общественных организаций и других приглашенных.

Избранный Губернатор Краснодарского края в торжественной обстановке приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Краснодарского края.

"Именно с этого момента начинается исчисление нового срока полномочий Губернатора Краснодарского края, а вместе с тем и еще один этап, уверен, прогрессивного развития нашего региона", - написал Юрий Бурлачко.