Глава Союза армян России: Убийство политика в Ереване - результат созданной властями атмосферы

Президент Союза армян России Ара Абрамян высказался о смерти под Ереваном оппозиционного политика Володи Григоряна и его друга, сотрудника полиции Карена Абрамяна.

"Оно стало следствием той атмосферы психологического террора, агрессии, ненависти и недоверия, которую, несмотря на обратную "бархатную" риторику, посеяло в армянском обществе правительство во главе с Пашиняном", - сказал ТАСС Абрамян.

РИА Новости сообщает, что в главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске. В момент преступления Григорян с друзьями находился во дворе своего дома.