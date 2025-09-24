Офис КТК в Новороссийске пострадал в результате атаки беспилотников

Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) пострадал в результате беспилотной атаки на Новороссийск.

"В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - говорится в заявлении компании. Там также отметили, что в здании, где находится офис КТК, "имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании".

КТК поставляет по трубопроводу более 80% казахстанской нефти, труба подходит к российскому нефтеналивному терминалу Южная Озереевка в Новороссийске. Доли в консорциуме принадлежат американским энергетическим гигантам (Chevron, ExxonMobil).

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил: "По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается".

Также сообщается, что три человека заблокированы в подвале сервиса по прокату самокатов – вход завален обломками обрушившегося фасада.