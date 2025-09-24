Школа в Пермском крае выплатит миллион рублей за тяжелую травму ученика на уроке физкультуры

Школа в Пермском крае выплатит миллион рублей за тяжелую травму ученика на уроке физкультуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Осенью прошлого года на уроке физкультуры во время подготовки к сдаче нормативов ГТО во время стрельбы из пневматической винтовки прозвучал самопроизвольный выстрел. Винтовка в руках школьника выстрелила после перезарядки, ствол был направлен в сторону других учащихся. Пуля угодила в висок одного из девятиклассников.

Школьника экстренно госпитализировали, он перенес две сложнейшие операции. Из-за диагноза "открытое проникающее пулевое черепно-мозговое ранение" ребенку пришлось пережить длительное восстановление. Травма поставила крест на планах подростка: выбранная профессия и занятия спортом теперь для него недоступны и остались в прошлом.

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Кудымкарский городской суд удовлетворил иск, взыскав с МБОУ "Егвинская ООШ" 1 миллион рублей. Суд установил, что школа допустила грубые нарушения: занятия по стрельбе проводились в неподходящем для этого спортивном зале, а сами упражнения не были предусмотрены учебной программой.

Школа попыталась оспорить размер компенсации, подав апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила решение первой инстанции, признав сумму компенсации обоснованной и справедливой. Апелляционный суд отметил, что образовательное учреждение недостаточно обеспечило безопасность учащихся. Жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.