В Казахстане на ещё двух маршрутах внедрят интернет от Starlink

Интернет от Starlink появится в ещё двух поездах, курсирующих в Казахстане. Речь идёт о маршрутах №33/34 Актобе – Алматы и №21/22 Кызылорда – Семей.

Ранее в пилотном режиме запущен низкоорбитальный высокоскоростной спутниковый интернет на составах Тальго №67/68 Астана – Оскемен и №3/4 Астана – Алматы. Уже более 100 тыс. пассажиров воспользовались интернетом на трёх указанных маршрутах.

Впервые пассажиры смогли воспользоваться интернетом от Starlink на электропоезде нового поколения Burabay Express, ездящем по маршруту №888/887 Астана – курорт Боровое. Это первый скоростной электропоезд с высокоскоростным интернетом, скорость которого превышает 250 Мбит/с. Первые результаты пилотного проекта показали высокую востребованность услуги, сообщают "Казахстанские железные дороги".