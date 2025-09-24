ВСУ ударили по Новороссийску, есть погибшие и пострадавшие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке ВСУ на Новороссийск. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня.

Атакована центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации, погибли двое, пострадали трое людей. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.

"Отражение атаки продолжается. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - написал Кондратьев в своём telegram-канале.