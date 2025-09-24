Вакцинацию от гриппа считают необходимой 29% россиян

Ежегодную вакцинацию от гриппа считают необходимой только 29% россиян. Такие результаты получил SuperJob.

По опросам, вакцинацию от гриппа проводят 37% российских организаций. Столько же не предпринимает никаких специальных мер. Что касается личного отношения к вакцинации, то 46% опрошенных против ежегодных прививок от гриппа, еще 25% затрудняются с ответом.

Среди женщин доверие к вакцинации чуть ниже, чем среди мужчин. А вот по возрасту довольно неожиданно оказалось, что наиболее лояльна к ежегодным прививкам молодежь - 32% за и 39% против. Наиболее скептичны люди старше 45 лет.

Вакцинация от гриппа включена в нацкалендарь прививок. В начале сентября стартовала всероссийская прививочная кампания. Роспотребнадзор рекомендовал регионам охватить в ходе прививочной кампании до 60% населения. На средства федерального бюджета было "произведено и закуплено более 70 миллионов доз гриппа", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.