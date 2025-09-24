Сценария с рецессией в этом году нет в повестке – ЦБ

ВВП в 2025 году вырастет, но по нижней границе прогноза Центрального банка России – на 1-2%, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Переход экономики в отрицательную область, то есть рецессия в этом году, – я считаю, нет такого сценария, нет в повестке", - цитирует Тремасова "Интерфакс".

Он согласился, что данные Росстата за апрель-июнь "оказались несколько слабее", чем ожидали в ЦБ, но оснований для разговоров о спаде и "отрицательных темпах роста" экономики не видит.