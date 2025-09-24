Украинские кладбища переполнены - депутат Рады

Кладбища на Украине переполнены погибшими солдатами. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, которая призывает как можно скорее остановить военный конфликт.

Она рассказала, что часто бывает на кладбищах. Накануне была в Чернигове. И "тот квадрат, который оставался свободным полтора месяца назад, полностью заполнен"​​​. И нужно не искать деньги на оружие и продолжение боевых действий, а договариваться о мире.

"Кладбища переполнены могилами "защитников". Села пустуют, из них выгребают последних", - признала Скороход.

Она сетует, что при этом на Украине есть много тех, кого не трогают - нельзя. А на блокпостах не останавливают дорогие машины - только обычные. Богатые покупают бронь, многие имеют непонятные отсрочки, а воевать должны те, у кого нет денег откупиться.

Ранее в Киеве нашли "обоснование", почему воевать за режим должны простые люди. Близкий к правящему режиму политолог Виталий Портников заявил, что в стране демократия, за которую нужно платить своей жизнью.

"Мы сейчас слышим от людей, что должны воевать дети депутатов, а после этого и они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибала аристократия, мы должны жить в феодальной стране", – сказал Портников.

Являясь открытым мужеложником, он заявил, что погибшим украинцам "повезло" погибнуть за "свою страну". Сам он воевать не хочет, хотя по возрасту подлежит мобилизации и не имеет проблем со здоровьем.