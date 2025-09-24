В Нижневартовске погашена задолженность по зарплате в сумме более 26 миллионов

В Нижневартовске погашена задолженность по зарплате в сумме более 26 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокуратура Нижневартовска провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в обществе с ограниченной ответственностью "Контакт Интернэшнл".

В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 240 работниками за июль 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 26 млн рублей. С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес представление руководителю общества, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.