Сбежавшего из суда экс-чиновника Росреестра и Росимущества нашли мертвым в генконсульстве Армении

Экс-сотрудник Росреестра и Росимущества Борис Авагян, сбежавший из суда, найден мертвым в здании генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ. По данным RT и "Фонтанки", мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте ЧП работают силовики.

43-летний Авагян успел поработать в Петербурге в территориальном управлении Росимущества и Росреестра, курировал там вопросы земельных отношений и имущественной политики.

В 2009 году стал одним из основателей таможенного брокера порта "Санкт-Петербург", передает РБК.

При этом Авагян также являлся гражданином Армении.

Накануне мужчина сбежал из-под ареста в суде Кронштадта, где решался вопрос по мере пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных пошлин более чем на 4,2 млрд руб. Дело начали рассматривать в 2024-м году, но затем приостановили, поскольку экс-чиновник заключил контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. Но затем контракт был разорван из-за уклонения Авагяна от службы. Процесс возобновился.