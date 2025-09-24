Совфед поддержал назначение полпреда президента на Северо-Западе Генпрокурором России

Сенаторы Совета Федерации одобрили назначении полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на должность Генерального прокурора РФ.

Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв представил кандидатуру Гуцана. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас добавил, что два комитета Совфеда поддержали согласование назначения. Отвечая на вопросы, Гуцан отметил, что считает необходимым более активно использовать право Генпрокуратуры на законодательную инициативу.

"Считаю необходимым активизировать системный диалог между прокуратурой и местной властью, заранее участвовать в оценке проектов законов", - сказал Гуцан.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила, что одна из проблем предпринимательства – переход гражданско-правовых отношений в уголовные, который могут организовать бизнесмены-конкуренты. Ей поступили сообщения о вмешательстве в хозяйственную работу через возбуждение уголовных дел. Сенатор спросила, могут ли прокуроры контролировать законность в таких случаях.

"Надзор прокуроров в этой отрасли будет усилен", - сказал Гуцан.

Первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев отметил, что за время совместной работы его и Гуцана полпредами рассмотрены различные вопросы, в том числе непростые – о начале СВО, мобилизации. Якушев назван Гуцана профессионалом и порядочным человеком. В итоге сенаторы поддержали назначение Гуцана Генеральным прокурором страны. Теперь решение должен утвердить президент России Владимир Путин, после чего Гуцан займёт новую должность.