ХК "Автомобилист" отправился на выезд без пяти игроков основы

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" отправился на выездную серию с нижнекамским "Нефтехимиком" и ярославским "Локомотивом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, не смогут помочь команде на этом выезде сразу пять игроков основного состава: Сергей Зборовский, Никита Трямкин, Максим Осипов, Кертис Волк и Брукс Мэйсек. Все они восстанавливаются от повреждений и остались дома в Екатеринбурге.

Всего на выезд отправились 25 игроков "Автомобилиста". Среди них 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Иван Коляда.

Защитники: Джесси Блэкер, Ярослав Бусыгин, Никита Ишимников, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьев, Юрий Паутов, Даниил Карпович, Юрий Журавлев, Даниил Малоросиянов.

Нападающие: Рид Буше, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Артем Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семен Кизимов, Никита Шашков.

Выездные матчи команда Николая Заварухина проведет в Нижнекамске и Ярославле 24 и 26 сентября.