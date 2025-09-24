Топливный кризис докатился до Москвы

Топливный кризис добрался до Москвы. Так, утром 24 сентября бензина АИ-95 не оказалось на одной из заправок локальной сети "ТрансАЗС", сообщает Telegram-канал "Расстрига".

Из других регионов поступают похожие сообщения. В одних субъектах власти предпочитают отрицать проблему, в других – признают ее. Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что "зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области".

"Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя либо временно продавать только дизель", - рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.