24 Сентября 2025
Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

На севере ДНР ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красный Лиман - Северск

Дорога, связывающая Красный Лиман и Северск на севере ДНР, взята под огневой контроль российской армией и полностью простреливатся. Ее использование украинскими боевиками сильно осложнено. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Успехи российской армии позволяют мешать перемещению противника по данному маршруту, что усиливает давление на группировки ВСУ в северной части ДНР, отмечает Кимаковский.

Как пишет военкор Юрий Котенок, Красный Лиман и Северск - это два ключевых города, открывающих выход к Славянско-Краматорской агломерации. Между ними ВС РФ продвигаются в районах Ямполя и Дроновки. В перспективе они могут перерезать эту трассу, что поставит группировку ВСУ в этих городах в тяжелое положение. По его данным, ВСУ все еще удерживают ключевые позиции на участке севернее Северского Донца северо-западнее Серебрянки. Это значит, что Серябрянское лесничество еще не полностью взято под контроль.

Севернее Красного Лимана ВС РФ вошли в Новоселовку и взяли почти все Дерилово, выйдя к северным окраинам Дробышево, которое соседствует с Красным Лиманом. ВСУ перебрасывают сюда подкрепления. Бои идут в Кировске, северо-восточнее Красного Лимана. А в целом обстановку на северо-восточном охвате Славянско-Краматорской агломерации Котенок оценивает для ВСУ как неблагоприятную.

Фронт находится от Красного Лимана в нескольких километрах. Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что ВС РФ достаточно близки к тому, чтобы заблокировать Красный Лиман с севера.

Теги: северск, красный лиман


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

