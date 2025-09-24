Власти отказались от своего обещания не повышать налоги до 2030 года

Власти не выполнили свое обещание о фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года. В бюджетном пакете, который Минфин сегодня представил в правительстве, предлагается повысить НДС с 20% до 22% в 2026 году, а также ввести еще ряд налоговых изменений, которые предполагают рост налогового бремени для бизнеса и – в конечном итоге – для граждан.

На поручение президента по итогам последнего на данный момент послания Федеральному собранию обратил внимание Telegram-канал Faridaily. "Власти обещали зафиксировать основные параметры налоговой системы (ставка НДС – безусловно, один из них) до 2030 года... По сути это было одно из предвыборных обещаний Путина, когда он "переизбирался" на пятый срок в 2024", - отмечает канал.

В поручении, опубликованном на сайте Кремля в 2024 году, говорится о "фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы РФ в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов".

Есть и более свежие обещания представителей правительства, которые сегодня были нарушены. Буквально три месяца назад глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что его ведомство "не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес".