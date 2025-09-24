24 Сентября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Школьникам предложат сдавать другие ЕГЭ для дополнительных баллов

Школьникам хотят предложить сдавать ЕГЭ по тем дисциплинам, которые не требуются для поступления в вуз. Это позволит им получить дополнительные баллы, что будет стимулировать изучать лучше другие предметы. Такая идея обсуждается сейчас в Правительстве.
Идею высказали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме "Микроэлектроника 2025". Они отмечают, что часто для успешной учебы в вузе нужны такие предметы, которых нет в числе вступительных экзаменов. Однако они крайне важны. Например, это физика для всех инженеров, которая до последнего времени почти нигде не была обязательной при поступлении. В результате будущие инженеры толком не знают физики, а власти повысили ее значимость. Со следующего года многие вузы смогут делать физику обязательным ЕГЭ.

По словам Фалькова, если, например, для выбранной специальности важен какой-то предмет, то абитуриент может его сдать дополнительно и в случае набора более 70 баллов ему добавят дополнительные баллы к сумме баллов трех профильных ЕГЭ. Сколько именно - это вопрос обсуждения. Мишустин отметил, что власти будут действовать аккуратно и не спеша.

Специалисты все громче говорят о том, что школьники учат только те предметы, по которым они сдают ЕГЭ, а по остальным у них огромные провалы в знаниях. Это касается не только предметов, формирующих кругозор человека, но и необходимых для выбранной профессии, что напрямую подрывает объективность нынешней системы поступления на основе всего трех предметов, один из которых может быть не столь важен для профессии. В вузах в целом поддерживают идею.

Ранее выдвигалась идея учитывать средний балл аттестата, чтобы более полно учитывать уровень знаний выпускников. Ее поддержал президент России Владимир Путин. Идея Мишустина и Фалькова, вероятно, выдвинута в качестве альтернативы.


Теги: вузы, егэ, поступление, выпускники


