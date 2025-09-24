Жительница Перми осуждена за хищение топлива на сумму свыше 1,6 миллиона рублей

Жительница Перми осуждена за хищение топлива на сумму свыше 1,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Она признана виновной по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Судом установлено, что, желая сэкономить семейный бюджет, женщина на протяжении 2021-2023 гг. передавала своему мужу служебные топливные карты для заправки на АЗС. Незаконными действиями работодателю подсудимой был причинен ущерб на сумму около 1,6 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, а также взыскал с нее в пользу работодателя сумму причиненного ущерба.