В Google Play появился православный мессенджер "Зосима"

В магазине приложений Google Play стало доступно приложение "Зосима" – это православный мессенджер, который, помимо прочего, помогает "следить за богослужениями и важными событиями храма".

В разработке находятся функции "сообщения", "книги", "видео", "новости", "фото", "календарь" и "мероприятия", передает РИА Новости.

Год назад запуск "Зосимы" анонсировал президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов. Он отметил, что приложение разработали специально для проекта "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области. Название выбрали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого.

"Зосима" предназначен для общения верующих, получения новостей о ближайшем храме, просьб о молитвенной поддержке. Также мессенджер поможет священникам собирать пожертвования и оперативно принимать срочные требы, считает разработчик.

"Зосима" — это мессенджер, который делают наши партнеры уже год, это что-то среднее между WhatsApp* и Telegram. Это действительно российский продукт, который уникален по своим разработкам, и он будет для сбора информации и обмена данными", — подчеркнул Агапов.

"Зосима" будет работать на основных мобильных платформах, а зарегистрироваться смогут все желающие.

*принадлежит американской технологической компании Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории России