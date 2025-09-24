Руководство ЦБ начало посещать заводы, сократившие рабочую неделю

24 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России Ростовская область
Фото: пресс-служба Ростсельмаша

Руководство ЦБ начало посещать заводы, сократившие рабочую неделю

Делегация Центробанка посетила Ростсельмаш, который из-за кризиса сократил рабочую неделю. Целью встречи стало обсуждение перспектив и проблем российской экономики на примере крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники. Встреча стала первой из подобных.
Читайте также:

В делегацию вошли советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов, начальник Южного главного управления Центробанка Евгений Эберенц, другие представители Южного ГУ Банка России и отделения в Ростове-на-Дону. Этот визит является частью серии подобных мероприятий, направленных на обсуждение вопросов денежно-кредитной политики и анализа экономической ситуации с представителями реального бизнеса. Информация необходима Банку России для подготовки материалов к заседанию Совета директоров по ключевой ставке. Со стороны Ростсельмаша в переговорах участвовали директор по экономике Дмитрий Мацаков и другие ведущие специалисты компании.

Сотрудники ЦБ познакомились с ключевыми объектами Ростсельмаша, включая производство комбайнов и тракторный завод. Эти площадки играют стратегически важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Темами разговора стали вопаросы, определяющие экономическую устойчивость предприятия и его вклад в развитие региона и страны в целом. Обсуждались спрос и объемы производства, динамика цен на готовую продукцию, финансовые показатели компании. Особое внимание было уделено вопросам комплектующих и оборудования, перспективам расширения географии экспорта готовой продукции и реализации инвестиционных планов.

Делегация Центробанка на Ростсельмаше(2025)|Фото: пресс-служба Ростсельмаша

"Для нас встреча однозначно полезна. Мы получили откровенную, подкрепленную цифрами информацию о складывающейся ситуации в отрасли, сформировали целостную картину имеющихся проблем. Надеемся, что и руководство Ростсельмаш получило полезную информацию от нас", - сказал после встречи Тремасов.

Начальник Южного главного управления Центрального банка РФ Евгений Эберенц, считает, что подобные встречи позволяют получить ценную информацию из первых рук, что необходимо для адекватной оценки ситуации в реальном секторе экономики. Директор по экономике компании Ростсельмаш Дмитрий Мацаков подчеркнул открытость компании к конструктивному диалогу и активную работу над повышением эффективности производственной деятельности с использованием всех доступных инструментов финансирования и государственной поддержки, сообщает пресс-служба предприятия.

В августе стало известно, что предприятие перешло на трехдневную рабочую неделю.

"Инженерные службы заняты полную неделю. Стараемся разрабатывать новые модели, технический центр работает, не сбавляя темпов. Производственные отделы задействованы не на полную мощность. Они работают три дня в неделю. Сколько это продлится, непонятно", - сказал тогда совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

Еще в конце марта Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов. Руководство Ростсельмаша неоднократно заявляло, что основной причиной падения спроса является высокая стоимость кредитов. Несмотря на сложную ситуацию, российский Минфин не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года.

Теги: ЦБ, Ростсельмаш, ключевая ставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2025 14:50 Мск Абрамченко, Слюсарь и правительство Ростовской области озаботились спасением "Ростсельмаша"
Ранее 28.05.2025 20:45 Мск В Минпромторге назвали причину недовольства сотрудников на "Ростсельмаше"
Ранее 27.05.2025 00:17 Мск Абрамченко попросила Мишустина обеспечить защиту работников "Ростсельмаша"
Ранее 16.05.2025 16:00 Мск Ростсельмаш перенёс отпуск сотрудников на июнь
Ранее 23.04.2025 13:10 Мск "Ростсельмаш" на фоне снижения продаж сельхозтехники сократил 2 тысячи работников
Ранее 27.03.2025 11:15 Мск На четырёхдневную рабочую неделю перейдет завод "Ростсельмаш"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети