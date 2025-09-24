Руководство ЦБ начало посещать заводы, сократившие рабочую неделю

Делегация Центробанка посетила Ростсельмаш, который из-за кризиса сократил рабочую неделю. Целью встречи стало обсуждение перспектив и проблем российской экономики на примере крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники. Встреча стала первой из подобных.

В делегацию вошли советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов, начальник Южного главного управления Центробанка Евгений Эберенц, другие представители Южного ГУ Банка России и отделения в Ростове-на-Дону. Этот визит является частью серии подобных мероприятий, направленных на обсуждение вопросов денежно-кредитной политики и анализа экономической ситуации с представителями реального бизнеса. Информация необходима Банку России для подготовки материалов к заседанию Совета директоров по ключевой ставке. Со стороны Ростсельмаша в переговорах участвовали директор по экономике Дмитрий Мацаков и другие ведущие специалисты компании.

Сотрудники ЦБ познакомились с ключевыми объектами Ростсельмаша, включая производство комбайнов и тракторный завод. Эти площадки играют стратегически важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Темами разговора стали вопаросы, определяющие экономическую устойчивость предприятия и его вклад в развитие региона и страны в целом. Обсуждались спрос и объемы производства, динамика цен на готовую продукцию, финансовые показатели компании. Особое внимание было уделено вопросам комплектующих и оборудования, перспективам расширения географии экспорта готовой продукции и реализации инвестиционных планов.

"Для нас встреча однозначно полезна. Мы получили откровенную, подкрепленную цифрами информацию о складывающейся ситуации в отрасли, сформировали целостную картину имеющихся проблем. Надеемся, что и руководство Ростсельмаш получило полезную информацию от нас", - сказал после встречи Тремасов.

Начальник Южного главного управления Центрального банка РФ Евгений Эберенц, считает, что подобные встречи позволяют получить ценную информацию из первых рук, что необходимо для адекватной оценки ситуации в реальном секторе экономики. Директор по экономике компании Ростсельмаш Дмитрий Мацаков подчеркнул открытость компании к конструктивному диалогу и активную работу над повышением эффективности производственной деятельности с использованием всех доступных инструментов финансирования и государственной поддержки, сообщает пресс-служба предприятия.

В августе стало известно, что предприятие перешло на трехдневную рабочую неделю.

"Инженерные службы заняты полную неделю. Стараемся разрабатывать новые модели, технический центр работает, не сбавляя темпов. Производственные отделы задействованы не на полную мощность. Они работают три дня в неделю. Сколько это продлится, непонятно", - сказал тогда совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

Еще в конце марта Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов. Руководство Ростсельмаша неоднократно заявляло, что основной причиной падения спроса является высокая стоимость кредитов. Несмотря на сложную ситуацию, российский Минфин не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года.