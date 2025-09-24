24 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: скриншот с трансляции заседания думы ХМАО

В думе Югры передан другому политику мандат экс-депутата, назвавшего округ исторической родиной узбеков

Сегодня, 24 сентября, состоялось первое после летних каникул заседание думы Югры. На нём передан другому политику мандат теперь уже экс-депутата от КПРФ Халида Таги-Заде, ранее покинувшего окружной парламент после слов об округе как исторической родине узбеков.

Мандат передан члену компании Артёму Аминову. Он будет депутатов на профессиональной постоянной основе. Перед началом заседания спикер думы Борис Хохряков вручил Аминову удостоверение депутата и нагрудный знак. Он принёс присягу депутата. Его включили в различные комитеты. Позже, во время рассмотрения вопроса о передаче мандата, положительное решение принято большинством депутатов.

Вручение удостоверения депутата думы ХМАО и нагрудного знака Артёму Аминову(2025)|Фото: скриншот с трансляции заседания думы ХМАО

29 мая в думе Югры разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", – сказал Таги-Заде.

Теги: Артём Аминов, депутат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

